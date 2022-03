Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Ik ben boos dat Den Haag de energietransitie tegenhoudt”

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart praten Wouter Holsappel en Ecco van Oosterhout in de podcast Grote Markt 1 met alle lijsttrekkers van de deelnemende partijen.

In deze aflevering is Mirjam Wijnja van GroenLinks te gast. GroenLinks is op dit moment de grootste partij in de gemeenteraad. Het doel is uiteraard om dat zo te houden, maar of dat gaat lukken?

Bekijk en luister ook de afleveringen met de andere lijsttrekkers op de pagina over de gemeenteraadsverkiezingen 2022 van de gemeente Groningen.