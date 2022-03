Minder corona bij NS: Spitstreinen tussen Groningen en Assen gaan weer rijden

nieuws

Foto Andor Heij. Spitstrein naar Groningen in Assen

De spitstreinen tussen Groningen en Assen gaan vanaf maandag 21 maart weer rijden.

De NS zette de afgelopen tijd vooral in het westen minder treinen in, omdat veel personeel getroffen was door het coronavirus.

“Nu de piek van de omikron-variant achter de rug is, zitten steeds minder collega’s thuis door ziekte of quarantaine. Daardoor kunnen wij in de tweede helft van maart nagenoeg weer alle treinen laten rijden”, aldus de NS.

Momenteel rijden er in de spits vier treinen tussen Groningen en Assen. Dat worden er vanaf 21 maart weer zes.