MFC De Stroming met NLDoet in het teken van kabouters en vogelhuisjes

Buurtbewoners van de Rivierenbuurt kunnen komende vrijdag de handen uit de mouwen steken tijdens NLDoet. In MFC De Stroming kunnen tuinkabouters en vogelhuisjes gemaakt worden.

De grote zaal van het multifunctioneel centrum wordt ingeruimd voor de creatieve klussers. Zij kunnen onder andere vogelhuisjes gaan maken. De huisjes worden als bouwpakketjes geleverd waarna bewoners ze in elkaar kunnen zetten. De organisatie vraagt buurtbewoners wel een hamer mee te nemen, want die zijn in het MFC niet aanwezig. “We hopen op veel belangstelling zodat er veel vogelhuisjes in de wijk zullen worden opgehangen”, vertelt Iris Sloots van MFC De Stroming. “De huisjes moeten naderhand nog wel worden geverfd, dan gaan ze langer mee.” Volgens Sloots zijn de huisjes van goede kwaliteit en kunnen ze jaren dienst doen.

Voor mensen die niets met vogels en vogelhuisjes hebben zijn er tuinkabouters. De kabouters staan namelijk klaar om de buurt over te nemen, alleen moeten ze nog wel even geverfd worden. NLDoet vindt aanstaande vrijdag plaats van 13.00 tot 15.00 uur in het MFC aan de Merwedestraat 54.