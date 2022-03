Met 4.654 besmettingen per 100.000 inwoners staat Groningen bovenaan in Nederland

nieuws

Foto: 112groningen.nl

De provincie Groningen kende de afgelopen twee weken het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen van Nederland per hoofd van de bevolking. Dat blijkt uit cijfers die het ECDC (de Europese evenknie van het RIVM) donderdag naar buiten heeft gebracht.

In Groningen raakten in de afgelopen twee weken 4.654 mensen per 100.000 inwoners besmet met corona. Dat is bijna 1 op de 21 inwoners. Groningen werd op de voet gevolgd door Noord-Brabant, waar 4.494 mensen per 100.000 besmet raakten.

In de provincie Groningen registreerde het RIVM tussen woensdag- en donderdagmiddag 2.844 nieuwe besmettingen. 1.275 besmette mensen kwamen uit de gemeente Groningen.

Net als de rest van Nederland kleurt Groningen diep donkerrood op de coronakaart van de Europese Unie. Alleen Oost-Europa kent verschillende regio’s die niet rood gekleurd zijn.