Aantal nieuwe coronabesmettingen in Groningen afgelopen week scherp gedaald

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Het aantal coronabesmettingen wat de afgelopen week uit Groningen werd gemeld aan het RIVM lag flink lager dan de week ervoor. Dat blijkt uit de wekelijkse update van het RIVM over het coronavirus.

In totaal kwamen er 9871 nieuwe positieve Groningse uitslagen binnen bij het RIVM. In de week ervoor (16 t/m 22 maart) waren dat er nog ruim veertienduizend. Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames daalde sterk, van 74 naar 46 opnames in de Groninger ziekenhuizen. Wel overleden twee Groningers in de afgelopen week aan de gevolgen van het coronavirus. In de week ervoor maakte het RIVM geen melding van overlijdens.

De cijfers uit Groningen weerspiegelen de besmettingsaantallen uit Nederland als geheel. Het aantal nieuwe positieve coronatestuitslagen was de afgelopen week 29 procent lager dan de week ervoor. Afgelopen week daalde het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 met 19 procent en het aantal nieuwe patiënten op de IC ’s daalde met 9 procent, vergeleken met de week ervoor. Het reproductiegetal ligt onder de 1.