Matige vertoning levert PKC’83 toch drie punten op tegen Leeuwarder Zwaluwen

Foto Andor Heij: PKC'83 - Leeuwarder Zwaluwen

PKC’83 won zaterdagmiddag op het eigen sportpark De Kring met 3-1 van Leeuwarder Zwaluwen. De Groningers stegen daardoor naar de vijfde plaats in de eerste klasse E.

Het kampioenschap in deze klasse gaat waarschijnlijk naar d’ Olde Veste ’54 uit Steenwijk, maar PKC doet nog volop mee om een periodetitel en daarmee de nacompetitie te halen.

Het was een matige vertoning wat beide ploegen lieten zien. De PKC defensie schutterde in de eerste helft opzichtig en Rick van Loon profiteerde er van door Leeuwarder Zwaluwen na 13 minuten op voorsprong te zetten.

Aanvallend liep het wel aardig bij PKC en na 18 minuten gaf Kay Bootsma een fraaie steekbal die door Giovanni Salvo werd afgerond: 1-1. Bootsma kreeg zelf ook nog een goede kans, maar de Friezen waren het dichtst bij de voorsprong door een bal op de paal van Ilias Bourakba,

Na rust had PKC de defensie wat beter op orde, maar de aanvallers hadden moeite om te scoren. Drie grote mogelijkheden werden om zeep geholpen voordat Nikky Goguadze er na 65 minuten 2-1 van maakte.

PKC was in het tweede bedrijf een stuk sterker dan Leeuwarder Zwaluwen, maar bleef kansen missen waardoor het spannend bleef. Edwin Schaafsma had zelfs de 2-2 op de voet, maar schoot veel te slap in, waardoor PKC doelman Ben Meedendorp de bas simpel kon oppakken. Goguadze had nog twee mooie individuele acties in huis, maar de afronding liet te wensen over. Wel gaf hij de voorzet die door Tiuri Schieving in de laatste minuut werd binnen getikt: 3-1.

“We hebben de drie punten, maar laten we de wedstrijd verder maar snel vergeten”, zei PKC ’83 trainer Bennie de Jong na afloop. “Ik kan geen analyse van de wedstrijd maken. Er zat helemaal geen voetbal in. Maar Leeuwarder Zwaluwen was nog slechter”.

