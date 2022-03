Martinitoren, Provinciehuis en andere gebouwen in donker gehuld vanwege Earth Hour

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Verschillende gebouwen in de gemeente Groningen zijn zaterdagavond in het donker gehuld. Vanwege Earth Hour is de verlichting uitgeschakeld.

Onder andere de schijnwerpers die de Martinitoren, Der Aa-kerk en het Provinciehuis verlichten zijn uitgeschakeld. Met Earth Hour wordt aandacht gevraagd voor de klimaatproblematiek. De actie werd voor het eerst gehouden in 2007 in Australië, maar is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een internationaal signaal. Earth Hour wordt altijd gehouden op de avond voor de zomertijd van kracht wordt.

Met Earth Hour worden ook bedrijven, organisaties en particulieren uitgedaagd om een uur lang de verlichting uit te schakelen. Of dat ook gelukt is? “Dat de Martinitoren niet verlicht is, dat is heel iconisch en lijkt ook heel vreemd”, vertelt nieuwsfotograaf Mike Weening. “Maar als je vervolgens door de stad fietst, om ook op andere plekken nog wat foto’s te maken, dan zie je dat op heel veel plekken de verlichting nog wel brandt. In kantoorgebouwen, in schoolgebouwen, in winkels. Dus of de actie massaal gehoor heeft gekregen?”