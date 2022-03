Martinitoren en Der Aa-toren luiden woensdagmiddag voor de vrede

nieuws

Foto: Stichting Oude Groninger Kerken

De Martinitoren en de Der Aa-toren hebben besloten gehoor te geven aan de oproep van de Raad van Kerken om deze woensdagmiddag de klokken te luiden voor vrede in Oekraïne.

Deze beide torens – eigendom van de Gemeente Groningen – zijn woensdag van 17.15 tot 17.25 uur luid en duidelijk te horen. Ook wij hopen dat het luiden van de klokken voor iedereen een moment is om stil te staan bij de „verwarrende en angstige gebeurtenissen” in Oekraïne. De luidingen vinden plaats met medewerking van het Groninger Klokkenluidersgilde.

De Raad van Kerken heeft alle kerken in het land verzocht om mee te doen met deze actie. Het luiden van de klokken gaat vooraf aan een gebedsmoment in de Domkerk in Utrecht. Onder de titel Vrede is voor iedereen kunnen daar tweehonderd mensen deelnemen aan een bijeenkomst, die wordt geleid door bisschop Gerard de Korte van het bisdom Den Bosch en scriba René de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Het Groninger Klokkenluiders Gilde bestaat uit een gemêleerd gezelschap van ongeveer 50 klokkenluiders die op vrijwillige basis de klokken van de Martinitoren en de Der Aa-toren luiden. Klokken worden doorgaans geluid op zondagen om 11.15 en 16.45 uur, op de tweede en laatste zaterdag van de maand en bij speciale gelegenheden.