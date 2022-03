Martini Ziekenhuis opent speciale afdeling voor ouderen met fysiek trauma

nieuws

Foto: Martini Ziekenhuis

In het Martini Ziekenhuis is onlangs een geriatrische trauma-unit (GTU) geopend. De unit is bestemd voor kwetsbare ouderen die via de Spoedeisende Hulp binnenkomen met een trauma.

In de speciale unit worden 70 en 80-plussers behandeld met een trauma en ouderen met een kwetsbare gezondheid. De speciale afdeling is nodig, omdat kwetsbare ouderen vaker een complex ziektebeeld hebben. Door hun leeftijd lopen ze vaak tegen een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen aan. De totstandkoming van de speciale unit is een samenwerking tussen Geriatrie, Orthopedie, Chirurgie en de Spoedeisende Hulp.

“Voorheen kwamen alleen 70-plussers met een gebroken heup in aanmerking voor geriatrische medebehandeling”, vertelt geriater Aafke van der Knaap op de website van het Martini Ziekenhuis. “Dat terwijl een 70-plusser met een breuk elders in het lichaam precies dezelfde problematiek kan hebben die bij een kwetsbare oudere hoort. Doordat dit nu wetenschappelijk is aangetoond, zijn de richtlijnen aangepast. De geriatrische zorg op de speciale afdeling is ook intensiever dan normaal. We behandelen niet alleen na de operatie, maar juist ook ervoor. Dit is nuttig omdat we dan ook kunnen adviseren over de meeste passende behandeling, of in sommige gevallen over niet behandelen.”