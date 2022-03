sport

Foto: Wesley Ferwerda. Martini Sparks - Triple Threat

Martini Sparks heeft zaterdagavond in sporthal Scharlakenhof in Haren de eerste wedstrijd in de elite B van het vrouwenbasketbal met 69-81 verloren van Jolly Jumpers uit Tubbergen.

In de elite B wordt door vier ploegen gestreden voor de laatste drie tickets voor de play-offs. De vijf ploegen in de elite A zijn er al zeker van.

Martini Sparks heeft acht punten meegenomen uit de reguliere competitie en staat daardoor tweede in de elite B achter Jolly Jumpers.