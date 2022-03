Marijn van Rooij uit Groningen wint Prins Friso Ingenieursprijs 2022

nieuws

Foto: Wendy van Bree

Ingenieur Marijn van Rooij uit Groningen is door de vakjury verkozen tot Ingenieur van het Jaar 2022. Zijn bedrijf Ocean Grazer ontwikkelde een technologie om energie op te slaan op de zeebodem.

Van Rooij kreeg zijn prijs donderdag online uitgereikt, in het virtuele bijzijn van prinses Beatrix en prinses Mabel, door de vakjury van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI). De jury roemde de grote bijdrage van Van Rooij aan de oplossing van een belangrijk en maatschappelijk relevant probleem. Tevens kijkt de jury ernaar uit dat Van Rooij zich gaat inzetten voor de zichtbaarheid van het werk aan energie-opslag, zoals hij had toegezegd te gaan doen als hij de Prins Friso Ingenieursprijs zou gaan winnen.

Van Rooij en een partner richtten het bedrijf Ocean Grazer in 2018 op, als spin-off van de Rijksuniversiteit Groningen. De Ocean Battery, die deel uitmaakt van Ocean Grazer, is een soort waterkrachtcentrale op de zeebodem. De batterij slaat overtollige duurzame energie uit bijvoorbeeld zonne- of windkracht op als potentiële energie, gebruikmakend van de hoge druk die op de zeebodem heerst. Hiervoor pompt de Ocean Battery water uit een rigide reservoir naar grote flexibele zakken of balgen op de zeebodem, en laat het weer terugstromen als de energie nodig is.

Van Rooij was niet de enige ingenieur die woensdag in de prijzen viel. De Publieksprijs ging naar Nikéh Booister, adviseur Waterveiligheid en Klimaatadaptatie bij Sweco. Dr. ir. Sjoerd Kerstens werd runner-up in de race. De studentenprijs ging naar het team MSP-Maastricht.