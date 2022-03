Man uit Leek hoort 36 maanden gevangenisstraf tegen zich eisen voor de invoer van handgranaten

nieuws

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 36 maanden geëist, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, tegen een 42-jarige man uit Leek. De man had in 2017 geprobeerd om handgranaten naar een adres aan de Korreweg in Stad te sturen.

De zaak kwam aan het rollen toen in maart 2017 via het Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum schriftelijke informatie binnenkwam uit Amerika dat een in Nederland woonachtig persoon via dark web (onderdeel van het wereldwijde web dat niet rechtstreeks vindbaar is voor zoekmachines, red.) twee handgranaten probeerde aan te schaffen. Uit de emailcorrespondentie blijkt tevens dat de Nederlandse koper bij de Amerikaanse verkoper informeert naar de levering van vijfhonderd gram Semtex (plastisch explosief materiaal, red.) en C-4 (springstof, red.) en vier ontstekers. Ook blijkt dat de bewuste persoon Dexamphetamine en GBL te koop aanbiedt op dark web.

Arrestatieteam

Het Openbaar Ministerie en de politie starten daarop een onderzoek waarbij diverse opsporingsmiddelen worden ingezet. Zo wordt besloten om twee onklaar gemaakte ontstekers, die onderdeel zijn van een handgranaat, naar Nederland te versturen. Voordat het pakketje wordt bezorgd aan de Korreweg krijgt de politie via de tap zicht op een onbekende man die enige tijd later de desbetreffende woning betreedt. Wanneer het pakketje wordt bezorgd gaat er een stil alarm af van het geprepareerde pakketje. Het arrestatieteam doet vervolgens een inval. In de woning wordt de 42-jarige man uit Leek aangehouden.

Pillen en chemicaliën

Terwijl de man vastzit doet de politie op diverse locaties doorzoekingen. Bij deze doorzoekingen wordt een grote hoeveelheid pillen en chemicaliën en een kluis met een geldbedrag aangetroffen. Daarnaast wordt een groot aantal gegevensdragers in beslag genomen en vier jammers (stoorzender, red.). Tevens wordt er informatie aangetroffen over de productie van explosieven en Methamfetaminen.

Zes ernstige feiten

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan zes ernstige feiten, waaronder de poging om twee handgranaten in te voeren, het in bezit hebben van harddrugs en het treffen van voorbereidingen op het vervaardigen van GHB. “Na bestudering van de stukken is het OM van mening dat het informeren naar een levering van Semtex te weinig concreet is om te kunnen spreken van een poging tot invoer”, laat de Officier van Justitie weten. “Ik zal voor dit feit vrijspraak vorderen. Wel blijft de verdenking poging import handgranaten van kracht.”

GHB

Daarnaast meldt de Officier dat de verdachte zich bezig heeft gehouden met de handel in GBL dat bestemd moet zijn geweest voor de productie van GHB. “Het kan niet anders dan dat verdachte moet hebben geweten dat een deel van zijn klanten de door hem geleverde GBL zouden aanwenden voor de bereiding van GHB. GHB is zeer verslavend en het gebruik kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Het gebruik van GHB wordt om die reden zowel direct als indirect in verband gebracht met vele vormen van criminaliteit en overlast. Ook het ongecontroleerd in voorraad hebben en handelen in dexamfetamine vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid.”

Tot slot heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van onder andere valse reisdocumenten. Het Openbaar Ministerie vindt het daarom passend om een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, te eisen. De uitspraak volgt op 18 april.