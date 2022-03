Man uit Beilen (43) krijgt taakstraf en voorwaardelijk cel voor inbraken in Stad

nieuws

Foto: Rechtspraak.nl

Woninginbraken aan de Haddingestraat, Oosterhamrikkade en Gorechtkade kosten 43-jarige man uit Beilen 240 uur taakstraf en een jaar voorwaardelijke cel. Die uitspraak deed de rechtbank in Groningen vrijdagochtend.

De rechtbank nam daarmee de eis van het Openbaar Ministerie over. Die matigde haar strafeis tegen de Beilenaar twee weken geleden, omdat hij op dit moment bezig is met een afkicktraject. Zowel het OM als de rechter vinden het niet wenselijk als de man dit traject moet onderbreken voor een celstraf en eiste daarom een voorwaardelijke celstraf.

De Beilenaar moet daarnaast zo’n 1.100 euro aan schadevergoeding betalen aan zijn slachtoffers.

De man stal onder meer laptops, sieraden, portemonnees en bankpassen uit woningen in de eerder genoemde straten in Stad. Ook stal hij een auto door de sleutels mee te nemen uit een woning. Daarnaast brak de man in bij een verloskundigenpraktijk, waar hij bij de inbraak onder meer een echo-apparaat stal en daarbij vernielde. Bij deze inbraak liet hij echter een bloedspoor na, waardoor agenten de inbraak via het DNA van de man aan hem konden linken.