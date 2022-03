Man met wapen aangehouden bij woning Petrus Campersingel

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Politieagenten hebben dinsdag aan het einde van de middag op de Petrus Campersingel een man aangehouden die in bezit was van een wapen.

De aanhouding vond plaats rond 17.15 uur. Op beelden die via sociale media rondgaan is te zien hoe een man op de bovenste verdieping van een huizenblok voor een raam staat. In zijn hand heeft hij een voorwerp vast dat op een vuurwapen lijkt. Agenten in kogelwerende vesten weten de man naar buiten te praten waarop hij wordt aangehouden. De politie kan geen informatie geven of het om een vuurwapen gaat of om een wapen dat daarop lijkt. Aanleiding voor de inzet van de politie is een conflict dat eerder in de middag voor de woning plaats vond.

Korte tijd later moest de Groninger brandweer uitrukken naar de woning. Volgens een brandweerwoordvoerder was er sprake van een pannetje dat op het vuur stond. Deze situatie is onder controle gebracht.