Man met nepvuurwapen loopt Harens Lyceum binnen, verdachte aangehouden (video)

Afbeelding uit video van leerling Harens Lyceum

Het Harens Lyceum aan de Kerklaan is vrijdagmiddag ontruimd. Volgens de school liep een verstandelijk beperkte man met een nepvuurwapen door de school. De man werd enige tijd later gearresteerd.

Situatie snel onder controle

Meerdere politie-eenheden kwamen ter plaatse om de gemaskerde man in de boeien te slaan. De verdachte werd aangehouden en overgebracht naar een politiebureau. Volgens een woordvoerder van de politie was de situatie snel onder controle en raakte niemand gewond.

School ontruimd

Volgens schoolrector Albert Noord is de school volledig ontruimd en zijn alle leerlingen veilig. Kort na de aanhouding van de verdachte mochten de leerlingen de school weer in. De school heeft besloten om de lessen die de rest van de dag in de planning stonden te laten vervallen.