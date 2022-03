Man die agent mishandelde in Poelestraat blijft drie maanden langer vast

nieuws

Foto: Andries Oord

Een 42-jarige inwoner van Groningen, die in die nacht van woensdag 9 op donderdag 10 maart een agent mishandelde in de Poelestraat in Groningen, blijft drie maanden langer in voorarrest. Dat maakte de vriendin van de man vrijdagmiddag wereldkundig via Instagram.

De man, de inmiddels beruchte vlogger Alex S., sloeg de politieman neer nadat hij door twee agenten staande werd gehouden. De man had kort daarvoor zonder enige reden met zijn vuist op een passerende politiewagen geslagen. De gewonde agent moest voor behandeling naar het ziekenhuis.

Het OM wil S. nu langer vasthouden, omdat er aanvullend onderzoek nodig in de zaak tegen de man.