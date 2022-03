Maatwerk voor Groningers met laag inkomen laat veel te wensen over

nieuws

Foto: Chronomarchie via Pixabay

Een eerdere roep om maatwerk voor Groningers met een laag of onzeker inkomen heeft tot nu toe niet geleid tot een betere manier waarop ondersteuners hun werk uitvoeren. Dat schrijft het Sociaal Planbureau Groningen in ‘Zoektocht naar zekerheid’, wat donderdag werd gepresenteerd.

Het SPG ondervroeg 25 Groningers met een laag of onzeker inkomen over hoe zij hun financiële perspectief ervaren. Daaruit blijkt volgens het SPG dat, ondanks dat het goed gaat met de werkgelegenheid, er nog steeds een groep mensen met lage inkomens is, waarvoor het moeilijk blijkt om de financiële situatie te verbeteren.

De 31-jarige Marlies was één van de deelnemers aan het panel. Meer werken betekent volgens haar financiële stagnatie: “Als ik meer ga verdienen gaan de toeslagen naar beneden, dus ik raak niet los van de situatie.” Ook Els (62 jaar) benoemt dat zij moeilijkheden ervaart vanuit de gemeente: “De gemeente legt zoveel druk op alles, ze willen al je rekeningen zien en alles van je weten. Dat wat ik nu doe, spulletjes verkopen via marketplace, dat kan ik niet doen als ik bij de gemeente loop want dan wordt het gewoon van je uitkering afgetrokken.”

Volgens het SPG veroorzaken dergelijke situaties vaak langdurige stress, die kan leiden tot ernstige mentale klachten. Het SPG klaagt daarnaast over de ingewikkelde en soms doelloze wetten en regels. “Deelnemers hebben het gevoel dat ze niet meer volledig zelfredzaam zijn om de financiële situatie te verbeteren”, aldus het SPG. Het planbureau pleit er dan ook opnieuw voor om tijd en middelen vrij te maken, zodat hulpverleners beter in staat zijn om maatwerk te leveren.