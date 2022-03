“Maandag veel bewolking en in de middag zon, komende week koud met winterse buien”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Het aangename voorjaarsweer maakt de komende dagen plaats voor een kouder weertype waarbij er kans is op winterse buien. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandagochtend is er veel bewolking, maar in de middag gaat zon weer geregeld schijnen”, vertelt Kamphuis. “Bij een zwakke wind uit het noorden, in de middag toenemend naar matig, windkracht 3, wordt het 12 graden. In de nacht naar dinsdag minimumtemperaturen rond de 5 graden en er is dan veel bewolking. Op dinsdag zijn er wolkenvelden met vooral in de ochtend zo nu en dan wat zon. Het wordt kouder met een middagtemperatuur rond de 9 graden. In de nacht naar woensdag opklaringen en minima rond 2 of 3 graden.”

Kil karakter

“Op woensdag is er veel bewolking met in de middag af en toe een paar opklaringen. In de ochtenduren is er kans op een buitje. De maximumtemperatuur komt uit op 7 graden, en het weer krijgt een kil karakter. In de nacht is er kans op een graad vorst. Donderdag is het wisselend bewolkt met kans op een bui, of een paar buitjes, mogelijk met een winters karakter. Het wordt opnieuw 7 graden bij een koude en toenemende noordoostenwind, windkracht 4. In de nacht naar vrijdag een graad vorst.”

Zware nachtvorst

“Op vrijdag, en ook tijdens het weekend, houdt het koude weer aan. Overdag ligt de temperatuur rond de 7 graden, in de nachten neemt de kans op zware nachtvorst toe. De wind komt uit richtingen tussen noord en oost en naast af en toe zon valt er zo nu en dan een, winterse, bui.”

