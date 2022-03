“Maandag flinke perioden met zon en vriendelijke stapelwolken, komende dagen volop zon”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen is het voorjaarsweer in optima forma waarbij de zon veel ruimte krijgt. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Voor ik het weerbericht presenteer wil ik eerst even stilstaan bij het overlijden van Piet Paulusma. Ik heb dit weerbericht vandaag met een buitengewoon verdrietig hart geschreven. De man waar ik dertig jaar lang mee heb samen gewerkt, tot op de dag van vandaag, is niet meer. Hij was dodelijk ziek, en dat wist ik niet. De schok en het gemis zijn intens.” Paulusma overleed zondag op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van de ziekte kanker.

Vriendelijke stapelwolken

Dan het weer: “Maandag zijn er flinke perioden met zon en ontstaan slechts een paar vriendelijke stapelwolken. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten, windkracht 2, wordt het 16 graden. In de nacht naar dinsdag minimumtemperaturen van 2 graden met kans op vorst aan de grond. Op dinsdag wordt het met 17 graden nog wat zachter en is het zonovergoten lenteweer. Ook dan is het rustig bij een zwakke zuidoostenwind.”

Stralend weer

“Op woensdag houdt het stralende weer aan. Met een zwakke wind uit het oosten tot noordoosten wordt het 16 graden. Op donderdag en ook op vrijdag zijn er zonnige perioden, maar trekken er ook een paar wolkenvelden vanuit het noorden over. Het blijft droog waarbij het op donderdag 15 graden wordt en op vrijdag 13 graden.”

Onzekerheid op de lange termijn

“Tijdens het weekend houdt het droge weer aan. De zon schijnt regelmatig en het kwik komt uit ergens tussen de 12 en de 17 graden. Deze bandbreedte hangt samen met onduidelijkheid waar de as van een hogedrukgebied zich ophoudt. Of de wind gaat uit noordelijke richtingen of uit het zuid(oosten) waaien. Het eerste scenario zal lagere temperaturen met zich mee brengen. Het is enigszins speculatief, maar op de ultra lange termijn lijkt er zich een verandering af te gaan spelen rond de maandwissel. Mogelijk wordt de blokkade dan afgebroken en komt er een koelere noordelijke circulatie op gang.”

