“Maandag eerst buien met in de middag zon, later in de week volop lente”

Foto: Joris van Tweel

Na de passage van een randstoring die op maandag wat neerslag gaat brengen lijkt het in de tweede helft van de week volop voorjaar te gaan worden. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandagochtend is er eerst veel bewolking en kans op wat lichte regen”, vertelt Kamphuis. “In de middag schijnt de zon geregeld. Bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten, rond windkracht 3, wordt het 11 of 12 graden. In de nacht naar dinsdag opklaringen waarbij de minimumtemperaturen rond de 1 of 2 graden liggen. Lokaal is er kans op grondvorst. Op dinsdag is er eerst bewolking en kans op een mistbank. Verder zijn er zonnige perioden en wordt het bij een zwakke of matige wind uit het zuidoosten, windkracht 2 of 3, 12 of 13 graden.”

Volop lente op vrijdag

“Op woensdag is het zonnig en wordt het 14 of 15 graden bij een wat toenemende zuidoostenwind, windkracht 4. In de nacht naar donderdag volgt er wat regen. Op donderdag zijn er eveneens zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden. Het kwik doet wel een stapje terug naar 11 graden. De wind is matig, windkracht 4, en komt uit westelijke richting. Vrijdag is de lente volop terug als het met veel zon 15 graden wordt.”

Krachtig hogedrukgebied

“Tijdens het weekend is er flink wat zon, afgewisseld door een aantal wolkenvelden. Overdag wordt het 10 tot 13 graden, in de nachten schommelt het kwik rond het vriespunt bij een zwakke tot matige oosten- tot noordoostenwind. Een krachtig hogedrukgebied boven Rusland zorgt voor een blokkerend stromingspatroon waardoor we langere tijd te maken zullen hebben met een hoofdzakelijk oostelijke aanvoer en regenstoringen op afstand blijven. De zon zal daarentegen vaak een hoofdrol vertolken.”

