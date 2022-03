Lycurgus wint van hekkensluiter RECO ZVH

sport

Amysoft Lycurgus heeft zaterdag gewonnen van RECO ZVH uit Zevenhuizen. In de topsporthal van Alfa-college werd het 3-0 voor de Groninger volleyballers.

De thuisploeg, nummer 3 op de ranglijst, had het in de eerste set nog niet gemakkelijk tegen de hekkensluiter: 25-22. De tweede set ging al gemakkelijker en eindigde in 25-21. De derde set ging simpel met 25-12 naar Lycurgus.

Lycurgus heeft nu 43 punten uit 19 wedstrijden. De laatste wedstrijd voor Lycurgus in de reguliere competitie is zondag. Dan speelt de ploeg van coach Arjan Taaij in eigen huis tegen de nummer 2, Draisma Dynamo uit Apeldoorn.