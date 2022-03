Lycurgus verliest thuis van Dynamo

sport

Amysoft Lycurgus heeft zijn laatste wedstrijd in de reguliere competitie verloren. In de topsporthal van het Alfa-college was de nummer 2 van de competitie, Draisma Dynamo uit Apeldoorn, te sterk: 2-3.

De eerste twee sets waren zeer spannend, en in beide sets trok de thuisploeg aan het kortste eind: 25-27 en 24-26. Daarna wonnen de Groninger volleyballers de derde en vierde set, met 25-20 en 25-17. De beslissende vijfde set was weer een vrij gemakkelijke prooi voor de gasten: 10-15.

Lycurgus eindigt de reguliere competitie als derde, met 44 punten uit 20 wedstrijden. De ploeg van coach Arjan Taaij gaat nu door naar de kampioensgroep.