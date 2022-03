Lycurgus naar finale bekerstrijd

sport

Amysoft Lycurgus heeft zich geplaatst voor de finale van de nationale volleybalbeker. De Groningers wonnen woensdagavond in de halve finale in eigen huis met 3-0 van Numidia Topvolleybal Limburg uit Linne.



De setstanden waren 25-20, 25-19 en 25-17.

De finalewedstrijd is op 18 april en wordt gespeeld in Ede. In die finale staat Lycurgus tegenover Active Living Orion uit Doetinchem, de huidige koploper in de eredivisie. Mocht Lycurgus de beker winnen, dan is dat voor de vierde keer in de historie van de club.