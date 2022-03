Lokale partijen winnen Scholierenverkiezingen 2022, gevolgd door VVD en GroenLinks

nieuws

Foto: PXHere.com (CC 0.0)

Als het aan scholieren in het voortgezet onderwijs en studenten in het mbo ligt, worden lokale partijen woensdag de grootste bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat om een landelijke peiling onder 22.663 scholieren.

Scholieren en studenten konden in de periode tussen 28 februari en 15 maart een stem uitbrengen. In het land namen 94 scholen deel aan de verkiezing, waaronder een aantal scholen in de stad. Uit de resultaten blijkt dat lokale partijen 17,52% van de stemmen kregen. De VVD bemachtigde 16,67% van de stemmen, GroenLinks 15,18% en D66 14,94%.

De verkiezing werd voor de 29e keer georganiseerd door ProDemos. “Het is fantastisch dat 22.663 leerlingen van 94 scholen voor het voortgezet onderwijs en mbo aan deze Scholierenverkiezingen mee hebben gedaan”, laat directeur Eric Stokkink van ProDemos weten. “We zijn alle docenten en scholen, die dit mogelijk hielpen maken, zeer dankbaar. Het is belangrijk dat jongeren al vroeg kennismaken met de politiek. Ze gaan dan later hopelijk ook stemmen, als ze kiesgerechtigd zijn.”

In vergelijking met vier jaar geleden werden er minder stemmen uitgebracht. In 2018 brachten 28.138 jongeren op 98 scholen een stem uit. ProDemos denkt dat de nasleep van de coronamaatregelen en de aandacht voor de oorlog in Oekraïne hier mogelijk debet aan is.

