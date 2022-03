Liveblog gemeenteraadsverkiezingen: Stembureaus geopend, tussentijdse opkomst 36,3%

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De stembureaus in de gemeente Groningen zijn woensdag geopend. Tot 21.00 uur kunnen stemgerechtigden een stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

In de gemeente zijn sinds vanochtend 07.30 uur 122 stembureaus geopend

Het opkomstpercentage lag om 17.00 uur op 36,3%

Tot 21.00 uur zijn de stembureaus geopend

De ontwikkelingen en uitslagen zijn vanavond vanaf 21.00 uur live bij OOG Tv te volgen met een uitzending vanuit Forum Groningen. Gedurende de dag word je ook op de hoogte gehouden via dit liveblog

16 maart 2022 16.47:

Het tussentijdse opkomstpercentage lag om 16.30 uur op 33,8%. Is dat veel of weinig? Als we het vergelijken met eerdere verkiezingen dan ligt het percentage hoger. In 2010 had om 16.30 uur 33,6% een stem uitgebracht, in 2014 ging het om 33,1% en in 2018 om 24,6%. Uiteindelijk gingen in 2010 en 2014 iets meer dan 54% naar het stembureau, in 2018 lag het opkomstpercentage op 44,1%. Daarbij moet wel vermeld worden dat de verkiezingen in 2018 herindelingsverkiezingen waren die van oudsher minder goed scoren.

Opkomstpercentage 16.30 uur in historisch perspectief:

2010 33,6% 2014 31,1% 2018 24,6% 2022 33,8%

16 maart 2022 16.22:

Een bijzonder stembureau is te vinden aan het Hanzeplein in de stad. Daar kunnen namelijk dit jaar blinden en slechtzienden geheel zelfstandig hun stem uitbrengen. Waar zij voorheen een volmacht moesten geven aan een persoon in hun omgeving, of de hulp moesten inroepen van een medewerker van het stembureau, kunnen zij nu zelfstandig een stem uitbrengen. Dit kan door middel van een zogeheten soundbox. Verslaggever Jeroen Kroeze maakte een reportage:

16 maart 2022 16.11:

Met de verkiezingen van vandaag kiest Groningen een nieuwe gemeenteraad. In totaal zijn er in onze gemeente 45 raadszetels te vergeven. Na de verkiezingen gaat men, vaak onder leiding van de grootste partij, op zoek naar een nieuw gemeentebestuur. Welke partijen kunnen en willen samenwerken om de komende vier jaar de gemeente te besturen? De laatste gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats in november 2018 en waren toen zogeheten herindelingsverkiezingen. GroenLinks werd de grootste partij. Samen met D66, PvdA en de ChristenUnie kwamen zij tot een akkoord om de gemeente te gaan besturen. Het opkomstpercentage lag in 2018 op 44,05%. Welke partij krijgt vandaag de meeste stemmen? Welke partijen komen er in de raad? En komt het opkomstcijfer boven de 44%? Dat zijn de belangrijkste vragen die vandaag beantwoord worden. In onderstaande grafiek een overzicht van de partijen en hun zetels die de afgelopen jaren in de gemeenteraad zaten.

Voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezing Groningen, Haren, Ten Boer. De uiteindelijke uitslag kan nog iets afwijken. Het hoofdstembureau stelt vrijdag 23 november de definitieve uitslag vast. #gr050 https://t.co/z3HLY9ibxG pic.twitter.com/8srFZO8TR7 — Gemeente Groningen (@gem_groningen) November 22, 2018

16 maart 2022 15.54:

In de stembureaus is het niet rustig te noemen. “We hebben twee stembureaus in de binnenstad bezocht”, vertelt verslaggeefster Danja de Jonckheere. “In de stembureaus in de Der Aa-kerk en in het GRID liep het flink door. Alle leeftijdscategorieën waren ook vertegenwoordigd, hoewel het aantal jongeren misschien net iets in de meerderheid is. Als je met de mensen praat dan merk je dat ze zich gedegen hebben voorbereid. Velen hebben een stemwijzer ingevuld en stemmen ook op de partij die daarin geadviseerd wordt. Als je specifiek vraagt naar thematiek, dan vinden mensen de woningnood en het klimaat belangrijke thema’s.”

16 maart 2022 15.41:

In de gemeente kan op 122 locaties gestemd worden. Bijzondere locaties zitten daar ook bij. Zo kan er voor het laatst gestemd worden in het tijdelijke stadhuis aan de Radesingel. “Tijdens de volgende verkiezingen is het stadhuis aan de Grote Markt weer open”, schrijft de gemeente.

Vergeet niet te stemmen! Opzoek naar een leuke stemlocatie? In het tijdelijke stadhuis aan de Radesingel kan je voor de laatste keer stemmen. Tijdens de volgende verkiezingen is het stadhuis aan de Grote Markt weer open. Benieuwd naar de opkomst? 👉 https://t.co/fIxavJxbUH pic.twitter.com/lwQ6pEyHIC — Gemeente Groningen (@gem_groningen) March 16, 2022

16 maart 2022 15.31:

Op de kieslijst staan zestien partijen. Afgelopen maandag zond OOG Tv in samenwerking met het Dagblad van het Noorden en Forum Groningen een verkiezingsdebat uit. Tijdens het debat konden kijkers kennismaken met de partijen en kreeg men een indruk in waar ze ongeveer staan in het politieke spectrum. Het debat is hieronder terug te bekijken: