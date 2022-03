LIVEBLOG: FC Groningen gaat rusten met voorsprong tegen Feyenoord

FC Groningen staat voor een uitdaging vanavond: punten meenemen uit de Kuip. Kan de Trots van het Noorden stunten op bezoek bij Feyenoord? Volg het hier live vanaf 21u.



Stand: 0-1

Het is rust in de Kuip. De Trots van het Noorden kan met een goed gevoel aan de thee.

45+2’ Jahanbakhsh verzuimt de thuisploeg op gelijke hoogte te brengen.

44’ Daar komen de bezoekers goed weg.. Eerst Til en daarna Linssen met een honderd procent kans.

38’ Vooralsnog lijkt er geen vuiltje aan de lucht voor FC Groningen. Feyenoord zet wel aan, maar weet niet door de Groninger defensie te breken.

23’ FC GRONINGEN SCOORT! Bjorn Meijer vindt na een mooie een-twee Michael de Leeuw die stijlvol raak schiet: 0-1.

10’ Sinisterra schiet naast. Grote kans voor Feyenoord.

5’ Strand Larsen is gevaarlijk. De spits speelt zichzelf vrij, kan afgeven, maar gaat voor eigen succes.

1’ De bal rolt in de Kuip!

Nog even en dan begint Feyenoord – FC Groningen! Worden het de Rotterdammers die ieder punt kunnen gebruiken in strijd voor plek twee, of toch de Trots van het Noorden op jacht naar plek acht?

O.A. te volgen via het liveblog op @oogtv vanaf 21u. #FEYGRO pic.twitter.com/3H5TXLeaPA

— Daniël Theelen (@DanielTheelen) March 5, 2022