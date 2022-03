Afgelopen: FC Groningen trekt zege over de streep

sport

Eindstand: 1-3

90+8’ Afgelopen! FC Groningen wint knap op bezoek bij FC Utrecht.

89’ STRAND LARSEN! De spits krijgt de bal aangespeeld, neemt aan met de borst en haalt uit: 1-3.

73’ Leeuwenburgh redt zijn ploeg nu met een uitstekende redding op een kopbal van Douvikas.

67’ Het is spannend in de Galgenwaard. De gelijkmaker hangt in de lucht.

50’ Bijna 1-3! Eerst De Leeuw met het hoofd tegen paal en vervolgens is het Van der Maarel die de bal bijna in eigen doel werkt.

48’ Oh Leeuwenburgh.. Voorzet van rechts. De doelman komt uit z’n doel, maar heeft de bal niet. Bart Ramselaar tikt binnen: 1-2.

46’ Beide ploegen hebben het duel hervat.

Het is rust.

42’ De fans van FC Utrecht schreeuwen om een rode kaart na een tackle van Meijer. De verdediger krijgt geel. Het leek in de herhaling een perfecte tackle.

33’ Weer een grote kans voor FC Utrecht.. Bart van Hintum haalt een inzet van Van de Streek van de lijn.

17’ Levensgrote kans voor de thuisploeg om de 1-2 te maken, maar Douvikas raakte de bal maar half.

10’ MICHAEL DE LEEUW! Strand Larsen legt klaar met de borst en het is de routinier die uithaalt: 0-2.

3’ GOAL! Mo El Hankouri stuurt De Keijzer de verkeerde hoek in: 0-1.

3’ Penalty voor FC Groningen! Scheidsrechter Higler wijst op advies van de VAR naar de stip voor een overtreding van doelman De Keijzer op De Leeuw.

1’ Er is afgetrapt!

Opstelling FC Utrecht: De Keijzer, Van der Maarel, St. Jago, Van Overeem, Douvikas, Van de Streek, Ramselaar, Timber, Balk, Van der Hoorn, Van der Kust

Opstelling FC Groningen: Leeuwenburgh, Dankerlui, Te Wierik, Van Hintum, Meijer; Kasanwirjo, Duarte; El Hankouri, De Leeuw, Suslov; Strand Larsen

Scheidsrechter: Dennis Higler