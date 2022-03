Linkse raadsfracties dienen voorstel in voor bouw 2.500 sociale woningen

nieuws

Onder leiding van de Partij van de Arbeid hebben vier Groningse raadsfracties maandagochtend een voorstel ingediend voor de bouw van 2.500 sociale koop- en huurwoningen in de gemeente.

Naast de PvdA zetten ook de SP, de Partij voor de Dieren en GroenLinks hun handtekening onder het voorstel. De vier partijen willen, over een periode van vijfentwintig jaar, 2.500 woningen in de gemeente bouwen die tussen de 200.000 en 250.000 euro gaan kosten voor kopers. De huurwoningen moeten binnen de sociale huurgrenzen gaan vallen en bij de corporaties worden ondergebracht.

Publiek woonbedrijf

Om sociale koopwoningen te realiseren, moet er een publiek woonbedrijf worden opgericht. Dit bedrijf gaat de huizen bouwen op eigen grond van de gemeente. Kopers krijgen de grond van het huis in erfpacht en hoeven de grond dus niet te kopen. Ook van de woning zelf hoeft de koper maar een gedeelte te kopen, het andere deel blijft in eerste instantie eigendom van het publiek woonbedrijf.

Kosten: ruim 100 miljoen euro

De gemeente zou de woningen moeten gaan bouwen op gemeentelijke grond en de realisatie ervan kost volgende indienende partijen zo’n 101,5 miljoen euro. De meeropbrengsten aan OZB door de extra woningen, inkomsten uit erfpacht (waarvoor een nieuw systeem moet worden opgetuigd), grondexploitatieopbrengsten en geld uit Den Haag moeten de investering mogelijk maken.

Steun?

De Partij van de Arbeid maakte begin vorige maand al bekend dat de partij van plan was om een dergelijk voorstel in te dienen. Het blijft de vraag of andere, meer centraal of rechts georiënteerde partijen hun goedkeuring gaan geven aan het plan. Herinvoeren van erfpacht, de oprichting van een publiek woonbedrijf en de hoge kosten voor de gemeente zijn niet makkelijk te verteren voor de fracties.