Lijst STERK haalt 700 euro op voor Oekraïne

Met de actie haalde lijst STERK 700 euro op. Foto: ingezonden / Lijst STERK

Lijst STERK heeft de afgelopen periode geprobeerd om zoveel mogelijk geld op te halen voor de slachtoffers en vluchtelingen van het oorlogsgeweld in Oekraïne. Met de actie is uiteindelijk 700 euro opgehaald.

“Wat we gedaan hebben is zoveel mogelijk kratten met lege flessen proberen te verzamelen”, vertelt Danny Kolthof van Lijst STERK. “Via social media en via onze contacten hebben we gewag gemaakt van onze actie, en vervolgens hebben we een schema gemaakt waar we kratten op konden halen. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een hele stapel kratten waarmee we 700 euro statiegeld op hebben gehaald, wat we overgemaakt hebben naar het goede doel.”

Groothandel

Op de vraag of de supermarkteigenaar niet schrok moet Kolthof lachen: “Nee, we zijn met verreweg de meeste kratten naar de Makro gegaan. Dat zijn mensen die niet zo snel schrikken. Zij wilden graag meewerken. Een ander, kleiner, deel hebben we wel naar de supermarkt gebracht omdat die flessen daar alleen ingeleverd konden worden.”

“Het gebeurt in een land niet zo heel ver hier vandaan”

Kolthof zegt onder de indruk te zijn van de gebeurtenissen in Oekraïne. “Het gebeurt in een land dat niet zo heel ver weg ligt van hier. Een vriend van mij is twee jaar geleden in Oekraïne geweest, heeft daar contacten opgebouwd, en als je die verhalen hoort, dan is dat kippenvel. Steevast, iedere ochtend als ik wakker word, dan zoek ik de app van de NOS op om te kijken wat de laatste ontwikkelingen zijn. En ook met Lijst STERK hebben we met het onderwerp te maken. Op de Hanzehogeschool genieten zowel Oekraïense als Russische studenten onderwijs. Je ziet dat dat heel gevoelig allemaal ligt. Daarom vonden we het ook belangrijk om een actie op te tuigen, om ons steentje bij te dragen.”