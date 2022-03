Lichte daling aantal coronapatiënten in Groninger ziekenhuizen

nieuws

Foto via UMCG

Het aantal coronapatiënten in de Groninger ziekenhuizen is licht gedaald sinds afgelopen donderdag. Dat blijkt uit cijfers die het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland vrijdagmiddag naar buiten heeft gebracht.

In Groningen werden maandagochtend 34 coronapatiënten behandeld in een ziekenhuis. Vijf daarvan lagen op een Intensive Care-afdeling. Het aantal patiënten met corona in Groninger ziekenhuizen daalde met vier, ten opzichte van donderdag. Op de IC’s in de provincie lagen twee patiënten minder dan donderdag.

Ook in Noord-Nederland als geheel nam het aantal opgenomen coronapatiënten licht af, ten opzichte van donderdag. In Groningen, Friesland en Drenthe lagen maandagochtend 102 covid-positieve patiënten in een ziekenhuis (donderdag 105). Op de IC’s in het noorden werden maandag vijf coronapatiënten behandeld (donderdag zeven).

Coronapatiënten van buiten de regio waren er maandagochtend niet meer. Donderdag behandelde een noordelijk ziekenhuis nog één patiënt met covid van buiten het noorden.