Lente begint goed voor slechtvalkjes in Gasuniegebouw: derde ei gelegd

nieuws

De slechtsvalkjes in het Gasuniegebouw in Groningen zijn de lente goed begonnen. Het vogelpaar in de nestkast tegen het gebouw verwelkomde dit weekend hun derde ei.

Het is onbekend of het paar wat zich deze lente tegen de toren heeft genesteld hetzelfde koppel is als vorig jaar. Maar de medewerkers van de Gasunie zijn blij dat de nestkast tegen de apenrots ook dit jaar een vruchtbare plek blijkt. “In de afgelopen jaren waren er telkens vier jonge slechtvalkjes per paar”, vertelt Gasunie-woordvoerster Marie-Lou Gregoire. “Wie weet dit jaar ook weer. Het is ieder geval weer een mooi begin.”

De nestkast werd in 2008 bevestigd bovenaan het gebouw en was bedoeld voor slechtvalken. In 2013 werd het voor het eerst gebruikt als kraamkamer, niet door de slechtvalk, maar door een koppeltje torenvalken. Het hoofdkantoor van Gasunie is bij uitstek geschikt voor met name slechtvalken omdat die goed gedijen in een rotsachtige omgeving. Slechtvalken nestelen graag aan een steile wand van een hoge rots en de wanden van ons hoofdkantoor geven de valken het gevoel van een natuurlijke habitat. De nestkast biedt een goede omgeving en met het Stadspark en natuurgebied de Onlanden dichtbij heeft de slechtvalk een perfect jachtterrein.

De slechtvalkjes zijn ook live te volgen via een webcam. Deze beelden zijn hieronder te zien.