Lekkage stof uit ketelwagon Onnen gestopt, treinverkeer hervat

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het treinverkeer tussen Groningen en Assen is weer hervat. In de tweede helft van de middag werd het treinverkeer stilgelegd vanwege een gevaarlijke stof die uit een goederenwagon lekte.

De ketelwagon, onderdeel van een goederentrein, stond uitgerangeerd bij NedTrain bij Onnen. Daar ontdekte men dat er sprake was van een lekkage. De Harense brandweer werd ter plaatse gestuurd alsook de incidentbestrijders van spoorbeheerder ProRail. Uit voorzorg werd het treinverkeer stilgelegd.

Volgens een woordvoerder van ProRail was de ketelwagon gevuld met waterstofperoxide, H 2 O 2 . Waterstofperoxide, ook wel zuurstofwater genoemd, is een anorganische verbinding van waterstof en zuurstof. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt als ontsmettingsmiddel bij bijvoorbeeld ontstekingen in de mondholte en als bleekmiddel bij het bleken van tanden, botten en haar. Volgens ProRail was er geen gevaar voor de omgeving.

Een incidentbestrijder die vanuit Rotterdam naar Onnen moest komen, wist de situatie rond het avonduur onder controle te brengen. Daarop werd het treinverkeer weer hervat. Hoe de lekkage heeft kunnen ontstaan is onbekend.