Kop Oude Boteringestraat afgesloten voor bouwkraan bij voormalige bibliotheek

nieuws

Oude Boteringestraat

Een deel van de Oude Boteringestraat is maandag tussen 6.00 en 18.00 uur afgesloten. Het gaat om het stuk tussen de Grote Markt en de Broerstraat.

Er wordt een kraan gebouwd voor de verbouw van de voormalige bibliotheek. De rechtenfaculteit van de universiteit zit er nu in en er komt een extra verdieping op het gebouw.

Het gebouw uit 1992 is ontworpen door de Italiaanse architect Giorgio Grassi. In het oorspronkelijke ontwerp zou het gebouw al vijf bouwlagen krijgen, maar de bibliotheek had destijds genoeg aan vier. De rechtenfaculteit heeft meer ruimte nodig.

Het verkeer wordt met borden omgeleid en er staan ook verkeersregelaars.