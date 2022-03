Komende week opnieuw kans op Saharazand

nieuws

Saharazand op de ramen. Foto: Henk Ellérie

In de aanstaande werkweek is er opnieuw kans op een wolk Saharazand dat neerdaalt boven Nederland. Dat meldt Weeronline.

De verwachting is dat het zand dinsdag of woensdag gaat arriveren. Wel is de laag stof minder groot dan anderhalve week geleden, toen een wolk Saharazand voor vieze auto’s en ramen zorgde. “We krijgen boven Nederland ongeveer de helft zoveel zand en stof ten opzichte van anderhalve week geleden”, vertelt Johnny Willemsen van Weeronline.

Het Saharazand wordt veroorzaakt door stof- en zandstormen in het woestijngebied. Door deze stormen kan stof kilometers hoog in de atmosfeer komen. Wanneer luchtstromingen over een enorme afstand van zuid naar noord is gericht, kan Saharazand boven ons land of nog noordelijker komen.