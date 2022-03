Komend weekend geen directe treinen tussen Groningen en Weener

nieuws

Foto: Ramon Vreeman

Komend weekend rijden de treinen tussen Groningen en Weener niet verder dan Winschoten. Tussen Winschoten en Weener rijden dan treinvervangende bussen.

ProRail voert komend weekend onderhoudswerkzaamheden uit aan het spoor tussen Winschoten en Weener. Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd van ongeveer 30 minuten. Bestaande aansluitingen kunnen niet gegarandeerd worden.

De treinvervangende bussen op het traject stoppen in Winschoten op het busstation, in Bad Nieuweschans bij de bushalte ‘Bahnhof’ en in Weener aan de voorzijde van het station.