KNMI kondigt vanaf donderdagmiddag code geel af

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het KNMI heeft code geel afgekondigd vanaf donderdagmiddag, vanwege de kans op gladheid door winterse buien en sneeuw.

Vanaf het begin van donderdagmiddag kunnen winterse buien op de Waddeneilanden plaatselijk al voor gladheid zorgen. Later in de middag kan het in het noordoosten glad worden door sneeuwval. In de avond breiden sneeuw en gladheid zich uit over de rest van het land, In Limburg gebeurt dit pas rond middernacht. Met name het wegverkeer kan hinder ondervinden van de gladheid.

In de nacht naar donderdag kan het licht vriezen. De sneeuw houdt waarschijnlijk aan tot en met vrijdagochtend, waarna de gladheid vrijdagmiddag zal verdwijnen.