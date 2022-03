In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart praten Wouter Holsappel en Ecco van Oosterhout in de podcast Grote Markt 1 met alle lijsttrekkers van de deelnemende partijen.

In deze aflevering komt de lijsttrekker van de Partij voor de Dieren langs, Kirsten de Wrede. Kirsten is geboren in Friesland, maar sinds haar studententijd niet meer uit Groningen weg te krijgen. Ze vertelt waarom ze bij de partij is gegaan die wil dat veel in de wereld radicaal anders moet.