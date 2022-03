Kinderburgemeesters willen meer rookvrije locaties

nieuws

De Nederlandse kinderburgemeesters, onder wie Samuel uit Groningen, feliciteren de nieuwe raadsleden van de gemeenten in ons land met een filmpje, met daarin een oproep voor meer rookvrije plekken.

De kinderburgemeesters hebben hun handen ineengeslagen omdat ze vinden dat jongeren rookvrij moeten kunnen opgroeien. Samuel uit Groningen zegt: “Op veel plekken gebeurt dit gelukkig al, zoals op school, in de speeltuin of bij het zwembad. Maar dat is niet genoeg! Het irriteert mij heel erg als ik op de fiets zit en de rook in mijn gezicht krijg van iemand die voor mij fietst.”

De kinderburgemeesters vinden dat het nu aan de nieuwe raadsleden is om hier meer werk van de maken. Eensgezind roepen zij: “Maak onze wereld rookvrij!” Want nog steeds gaan jaarlijks 20 duizend mensen dood aan de gevolgen van roken, en elke week beginnen honderden kinderen met roken. Ze willen dat meer gemeenten aan de slag gaan met het rookvrij maken van locaties. Slechts de helft van de gemeenten heeft dit beleidsmatig vastgelegd.