Kinderburgemeester Samuel op zoek naar een goed plan tegen afval op straat

nieuws

Afbeelding uit video gemeente Groningen

Kinderburgemeester Samuel van Groningen roept alle meesters, juffen en leerlingen van groep 7 en 8 van basisscholen op om met een plan te komen tegen afval op straat in Groningen.

Kinderen (of leerkrachten) met een goed idee, kunnen dit voor 1 april naar de kinderburgemeester opsturen, in de vorm van een korte video (drie minuten). Samuel is op zoek naar originele, uitvoerbare, betaalbare, creatieve en milieuvriendelijke ideeën om straatafval tegen te gaan in Groningen.

De kinderburgemeester maakte de oproep bekend in de onderstaande video:



Dat betekent dat ideeën als een aantrekkelijke prullenbak, slogans en met de buurt opruimen goede ideeën zijn. Afval met een raket in de ruimte schieten, ondergrondse afzuigers of drones gebruiken om afvalverspreiders in de kraag te vatten gaan het als idee niet redden.

Het filmpje moet vóór 1 april 2022 binnen zijn bij de gemeente. Rond 27 april 2022 wordt bekend welke ideeën doorgaan naar de finale. Op 16 óf 19 mei 2022 wordt de finale georganiseerd. Dan mogen drie scholen hun ideeën presenteren.

Wil jouw klas een video insturen? Upload hem dan naar WeTransfer en stuur de link voor 1 april naar kinderburgemeester@groningen.nl.