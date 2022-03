Kijk hier het Grote Lijsttrekkersdebat van maandagavond terug

Twijfel je nog steeds over je keuze in het stemhokje voor de gemeenteraadsverkiezingen? Misschien dat het Grote Lijsttrekkersdebat van maandagavond helderheid kan bieden. Het debat, georganiseerd door Forum Groningen, OOG TV en het Dagblad van het Noorden, is hier terug te zien.

Alle partijen waarop tijdens de gemeenteraadsverkiezingen gestemd kan worden, deden mee aan het debat. Door middel van snelle stellingen, pitches en debatten over zes thema’s kregen het publiek en de kijkers de mogelijkheid om kennis te maken met de partijen. De lijsttrekkers gingen met elkaar in debat over populaire thema’s als wonen, veiligheid, duurzaamheid en participatie.

Het debat wordt dinsdag herhaald op OOG TV om 10.00, 13.00 en 15.00 uur.