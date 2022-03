Kerkklokken luiden vanavond opnieuw voor Oekraïne

nieuws

De kerkklok van Oosterwijtwerd. Foto: Stichting Oude Groninger Kerken

Kerkklokken in het hele land luiden maandagavond om 19.00 uur opnieuw voor troost, hoop en verbinding voor de slachtoffers en vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne.

Het initiatief voor het wekelijks luiden van de klokken komt uit Brabant. Bredase klokkenluiders willen met de actie hoop en troost bieden aan iedereen die op de vlucht is of momenteel in zorgen leeft. Twee weken geleden werden de klokken ook geluid. Toen waren onder andere de klokken van de Martinitoren en van de Der Aa-kerk te horen.

De bedoeling is dat vanaf deze week de klokken wekelijks op maandagavond om 19.00 uur zullen luiden.