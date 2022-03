Kantoor IT-bedrijf New Nexus in Haren krijgt erkenning voor duurzame nieuwbouw

nieuws

Het nieuwe kantoor van IT-bedrijf New Nexus op het Nescio park in Haren heeft de hoogste erkenning gekregen op het gebied van duurzame nieuwbouw.

Het gebouw voldoet daarmee aan verschillende eisen op het gebied van energie, water, landgebruik en ecologie, transport, afval, vervuiling en gezondheid & comfort. Het kantoor van New Nexus is nu één van de vier nieuwbouw kantoren in de provincie Groningen met de ‘Outstanding’ score op de BREEAM duurzaamheidsladder. BREEAM is de internationaal erkende certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving.

Op het dak van het gebouw liggen 268 zonnepanelen voor het opwekken van energie. Een bodemwarmtepomp zorgt in de winter voor verwarming en in de zomer voor verkoeling. Alle ramen zijn van driedubbel glas. Dat zorgt, samen met verzwaarde muren, ook voor geluidswering van de naastgelegen snelweg A28. Een slim klimaatbeheersingssysteem reguleert de temperatuur, de luchtvochtigheid en het zuurstofgehalte, op basis van de aanwezigheid van mensen en daarmee het CO2- gehalte in de lucht.

Er is een eigen restaurant dat ook als leerwerkplek dient voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het kantoor heeft een fitnessruimte die de hele dag vrij te gebruiken is en de fietsenkelder en parkeerplaats zijn voorzien van laadpunten voor elektrische auto’s en fietsen. Regenwater wordt opgevangen in wadi’s en open bestrating en zo teruggevoerd naar de bodem. In de tuin staan inheemse planten en insectenhotels om de biodiversiteit te verhogen. Ook is er een wormenhotel waarmee groenafval wordt omgezet in compost.