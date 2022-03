Kanoërs vast in Hoendiep door rommel in het water

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een aantal kanoërs zat zaterdagochtend in hun boot vast in het Hoendiep. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van kanoërs in problemen kwam rond 10.50 uur binnen bij de hulpdiensten, waarop een duikteam en een tankautospuit ter plaatse werden gestuurd. “De mensen waren in de kano een tochtje aan het maken”, vertelt Wind. “Ter hoogte van de spoorbrug kwamen ze vast te zitten, veroorzaakt door rommel in het water.”

De hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Op het moment dat de duikers arriveerden hadden de kanoërs zich los weten te wrikken. Ze hebben na een gesprekje met de hulpverleners hun tocht kunnen vervolgen.” De brandweer kon al snel weer terugkeren naar de kazerne.