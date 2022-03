Kampvuur leidt tot rookoverlast en laat politie in actie komen

nieuws

Foto: Andries Oord

Politieagenten van de eenheid Groningen-Noord moesten vrijdagavond in actie komen voor een kampvuur. Dat meldt de eenheid op sociale media.

Op de meldkamer kwamen meldingen binnen van buurtbewoners die klaagden over rook- en geuroverlast. Agenten werden daarop op pad gestuurd om onderzoek te doen. Al snel kwamen de politiemensen tot de ontdekking dat de oorzaak een kampvuur was. Betrokkenen hadden wat boomstammen opgestapeld en dit in de brand gestoken.

Agenten vroegen de personen het kampvuur uit te maken.