Kamerlid Van Haga start petitie voor opendraaien Groninger gaskraan

Foto via BVNL

De 600 miljard kubieke meter gas die nog in de Groningse bodem zit moet naar boven worden gehaald. Dat vindt BVNL-voorman Wybren van Haga. Het Tweede Kamerlid startte maandag met een petitie om de Rijksoverheid ertoe te bewegen.

Volgens Van Haga is de opening van de Groningse gaskraan de manier om de snel stijgende energiekosten te drukken. De BVNL-voorman vindt ook dat dat veilig kan, zolang er water of stikstof in leegrakende gasputten wordt gepompt.

Van Haga wil wel dat Groningen wordt gecompenseerd voor de Groningers als de gaswinning wordt hervat. Uit een speciaal fonds, gespekt uit de inkomsten, zouden de directe investeringen in Groningen, aardbevingschades en compensaties moeten worden betaald.

“Er zit nog zo veel gas in de grond”, zegt Van Haga. “Dat kan er makkelijk uit. Er moet natuurlijk wel een ruimhartige financiële compensatie komen voor de inwoners in het winningsgebied. Zolang we dat doen, is het in het belang van Nederland.”