Kabinet wil 100 miljoen euro uittrekken voor veiligheid lokale bestuurders

Het kabinet wil in de komende tien jaar honderd miljoen euro uittrekken voor het versterken en beschermen van het lokale bestuurd. Dat heeft minister Hanke Bruins Slot (CDA) van Binnenlandse Zaken dinsdagavond in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Aanleiding is dat steeds meer lokale politici en ambtenaren met bedreiging en intimidatie te maken krijgen. Volgens het ministerie heeft ongeveer zeven op de tien burgemeesters in het land wel eens te maken gehad met bedreiging, intimidatie of verbale agressie. Bij wethouders gaat het om vier op de tien en bij raadsleden op drie van de tien. “Een aanval op een raadslid, wethouder of burgemeester raakt ons allemaal en tast de kern van de democratie aan”, schrijft Bruins Slot.

De agressie, intimidatie en bedreiging komt deels uit de georganiseerde misdaad, maar komt ook uit de maatschappelijke onrust en het afnemende vertrouwen in de overheid. Het geld dat beschikbaar is gesteld is bedoeld om te investeren in preventieve beveiligingsmaatregelen aan woningen van bestuurders. Ook wil de minister dat politici en ambtenaren melding gaan doen wanneer ze bedreigd of geïntimideerd worden.