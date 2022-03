‘Kabinet moet energiecompensatie lagere inkomens garanderen’

nieuws

Het kabinet moet garanderen dat mensen met de laagste inkomens hun energiecompensatie krijgen. Dat zegt het Groninger Tweede Kamerlid Henk Nijboer.

Door de oorlog in Oekraïne stijgen de gasprijzen en daarom krijgen mensen met een laag inkomen 800 euro om dit op te vangen. Het gaat om huishoudens met een maximum aan 120 procent van het sociaal minimum. De gemeenten krijgen geld van het rijk om dat uit te betalen. Het gaat om 679 miljoen euro voor 800 duizend huishoudens.

Maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt tegen Nieuwsuur dat dit bedrag bij lange na niet toereikend is. Zo zouden er 981 duizend huishoudens zijn. Bovendien moeten er uitvoeringskosten betaald worden. Sommige gemeenten betalen daarom minder uit, of aan een kleinere groep.

“Kwetsbare groepen worden de dupe van dit geklungel”, aldus Nijboer. “Het kabinet moet per ommegaande garanderen dat gemeenten het geld dat zij uitkeren aan de laagste inkomens gewoon krijgen”.

In Groningen is de gemeente ook begonnen om mensen met een laag inkomen te compenseren. “Meer is nodig en het kabinet moet garanderen dat gemeenten voldoende middelen krijgen”, aldus PvdA fractievoorzitter in de gemeenteraad Julian Bushoff, die daarmee Nijboer bijvalt.