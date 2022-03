Jubileum brengt 27 teckels bij elkaar in Hoogkerk: “Nooit gedacht dat het zo’n succes zou worden”

nieuws

Foto: Gerdi Leunk

Bij de hondenschool in Hoogkerk vond zondagochtend een feestje plaats. De appgroep ’takkies van 050′ bestaat dit weekend precies 1 jaar. Op het feestje kwamen 27 teckels, en hun baasjes, af.

“Het is vorig jaar begonnen tijdens de coronapandemie.” Aan het woord is Gerdi Leunk, oprichter van de groep. “Door de maatregelen om het coronavirus onder de duim te krijgen waren bijvoorbeeld hondenscholen dicht. Tijdens de wandelingen die ik liep met mijn eigen teckel Ollie, kwam ik steeds meer mensen tegen die ook in bezit waren van een teckel. Zo is het idee ontstaan om een appgroep op te starten. Met de appgroep kunnen afspraken gemaakt worden om in groepjes te gaan wandelen, omdat het gezellig is en je op die manier toch wat aanspraak had. En eigenlijk is het een heel groot succes geworden. Het succes is ook groter dan ik van te voren had durven dromen, want het bestaat nog steeds.”

Activiteiten en lekkernijen

Op dit moment zitten er 83 teckels in de appgroep. “Van hen kwamen vanochtend 27 naar Hoogkerk. Het was ontzettend leuk. De hondenschool was teckelproof ingericht waarbij je dan moet denken aan activiteiten als het oefenen van behendigheid en detectie. Voor zowel de teckels als de baasjes waren er lekkernijen. We hebben er echt een leuk feestje van gemaakt. Er waren ook baasjes met hun honden gekomen die ik nog niet eerder had ontmoet. Dus in sociaal opzicht was het ook heel erg leuk.”

Vraagbaak

Leunk denkt het succes van de appgroep ook te kunnen verklaren: “In de groep zitten teckels met verschillende leeftijden. De jongste is tien weken oud, de oudste is rond de 14 jaar. Eigenlijk is het een soort van vraagbaak geworden. Op een gegeven moment contstateren baasjes een bepaalde gedragsverandering, waarbij andere mensen dan kunnen zeggen dat het onderdeel is van de puberteit. En er wordt veel kennis uitgewisseld. Bijvoorbeeld welke trimsalon een goed adres is, of als je op vakantie gaat, of de hond dan ook ergens kan logeren. Dus het dient eigenlijk heel veel verschillende doelen.”

“Zoveel teckels bij elkaar kan geen toeval zijn”

Het afgelopen jaar is de groep ook niet onopgemerkt gebleven. “Meestal wandelen we in groepjes van vier tot maximaal negen teckels. We wandelen dan in het Noorderplantsoen, het Stadspark of in de winterperiode rond de Hoornseplas. Dan kom je ook andere mensen tegen, en we kregen regelmatig de vraag toegeworpen dat het geen toeval kan zijn, iedere keer zoveel teckels bij elkaar, haha.”

“Echte jachthonden”

Inmiddels zijn er al plannen voor een volgend jubileum. “De hondenschool in Hoogkerk heeft al laten weten dat we volgend jaar weer welkom zijn. En er wordt nagedacht om wellicht een cursus ‘detectie’ aan te bieden. Wat veel mensen misschien niet weten is dat teckels echte jachthonden zijn. Ze doen heel veel met hun neus. Het is ook een hele eigenwijze en eigenzinnig ras. Je hebt drie typen, Kaninchen, dwerg en de standaard grootte. De Kaninchen zijn echt gebouwd om konijnen uit hun holen te jagen. De dwerg is geschikt om een vossenhol in te gaan en de standaard grootte kan dassen uit hun holen jagen. Het zijn echte jagers.”