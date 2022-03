Jongerendebat in The Student Hotel: “Jongeren betrekken bij gemeenteraadsverkiezingen”

nieuws

Student Hotel

In The Student Hotel vindt volgende week dinsdagavond, op de dag voor de verkiezingen, een verkiezingsdebat plaats dat zich richt op jongeren. De organisatie noemt het belangrijk om jongeren te enthousiasmeren voor de verkiezingen.

“Vier jaar geleden hebben we ook een jongerendebat georganiseerd”, vertelt organisator Marten de Ruiter van Spot Tv Groningen. “Dat is toen heel goed bevallen. Daarom gaan we nu opnieuw een debatavond organiseren. Wij denken dat het een hele mooie manier is om jongeren te betrekken bij de politiek.”

Veel jongeren laten hun stem niet horen

Jongeren en de gemeentepolitiek lijkt een slechte combinatie. In totaal studeren er meer dan 55.000 studenten in Groningen. Tijdens de verkiezingen laat een groot deel van deze jonge doelgroep zijn stem niet horen. “En dat is heel erg jammer, want jong en studerend Groningen vormt een groot en belangrijk deel van de bevolkingssamenstelling van de stad. Met alle stemmen kan ook een flinke invloed uitgeoefend worden op het beleid en regelgeving.”

Uitgaan, huisvesting en nachtleven

Voor de avond hebben zich acht partijen aangemeld. “Ik heb begrepen dat een aantal lijsttrekkers gaan komen, maar dat ook een aantal partijen er voor gekozen hebben om een jong kandidaat-raadslid te sturen. Tijdens het jongerendebat gaan we het hebben over verschillende thema’s die jongeren belangrijk vinden. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan de huisvestingsproblematiek, de jongerenparticipatie, veiligheid maar ook het nachtleven. Partijen zullen met elkaar in debat gaan, maar er kunnen ook vragen worden gesteld.”

“Ook online te volgen”

In de zaal is er ruimte voor 150 mensen. “Daarnaast bieden we de mogelijkheid aan om het debat online te volgen. Online kunnen er bijvoorbeeld ook vragen worden gesteld. We kiezen hier heel bewust voor, zodat jongeren die zich niet prettig voelen in een volle zaal, met betrekking tot het coronavirus, of minder mobiel zijn, hier ook aan mee kunnen doen.”

Het ‘Besef Jongerendebat’ vindt plaats op dinsdag 15 maart en begint om 19.30 uur. Tickets zijn gratis op deze website te reserveren. Het debat is online te volgen via de kanalen van Spot TV.