Jimmy’s Groningen start inzamelingsactie voor Oekraïne

De locatie van Jimmy's Groningen in de Herestraat. Foto: Google Maps

Jimmy’s Groningen aan de Herestraat in de Groningse binnenstad is dinsdag een inzamelingsactie gestart voor de vluchtelingen en slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne. De actie loopt tot en met vrijdag.

“De vader van één van de mensen die bij ons actief is rijdt komende vrijdag met een truck richting de Pools-Oekraïense grens”, vertelt Jasper Weterings van Jimmy’s. “Dat was de aanleiding om een inzamelingsactie op te zetten. De bedoeling is om de truck vol te krijgen met hulpgoederen voor de mensen die in het grensgebied verblijven.” Jimmy’s is voor de actie op zoek naar lang houdbaar voedsel, zoals pasta, rijst en ontbijtgranen. Ook is men op zoek naar ingeblikte groenten, dekens, dekbedden, lakens, slaapzakken, bestek, potten en pannen.

“Stil blijven zitten is geen optie”

“We zijn de actie vandaag gestart dus het is nog niet heel druk geweest. We denken dat het nog wat bekendheid moet krijgen.” Wel vertelt Weterings dat de actie tot komende vrijdag loopt. “Tot vrijdag 15.00 uur kunnen de spullen gedoneerd worden. Dan wordt het opgehaald, waarna de spullen direct richting het grensgebied worden gebracht.” Bij Jimmy’s noemt men de actie belangrijk. “We hebben allemaal de beelden gezien van het oorlogsgeweld en de grote stroom vluchtelingen. Stil blijven zitten is geen optie.”

Jimmy’s is woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur geopend en is te vinden aan de Herestraat 103.